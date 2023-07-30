Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале раскрыл Киевскому режиму главный секрет русских.
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