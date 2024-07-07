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Катер с пятью людьми затонул на реке Амур в Хабаровске

Катер с пятью людьми затонул на реке Амур в Хабаровске

В Хабаровске на реке Амур затонул катер, в котором находились четверо пассажиров и судоводитель.Инцидент случился около двух часов ночи 7 июля, катер затонул в районе моста через реку Амур, сообщается в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

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