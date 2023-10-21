Смертельная авария на Уралмаше, водный коллапс в Первоуральске и «уральская» купюра. Итоги недели от РИА «Новый День»

Новостная повестка минувшей рабочей недели была тревожной. Жители Первоуральска мучаются из-за коммунальных проблем, в скорой помощи Екатеринбурга объявили о дефиците врачей, а на Уралмаше произошла жуткая авария, унесшая жизнь двух человек.