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Смертельная авария на Уралмаше, водный коллапс в Первоуральске и «уральская» купюра. Итоги недели от РИА «Новый День»

Смертельная авария на Уралмаше, водный коллапс в Первоуральске и «уральская» купюра. Итоги недели от РИА «Новый День»

Новостная повестка минувшей рабочей недели была тревожной. Жители Первоуральска мучаются из-за коммунальных проблем, в скорой помощи Екатеринбурга объявили о дефиците врачей, а на Уралмаше произошла жуткая авария, унесшая жизнь двух человек.

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