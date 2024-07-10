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Более 5 миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в Москве

Более 5 миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в Москве

Более 5 миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщил Сергей Собянин. Экспозиция разместилась на 75 площадках, включая новый павильон "Атом", Дом русской кухни и обновленный макет павильона "Москва".

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