Более 5 миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в Москве

Более 5 миллионов человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ, сообщил Сергей Собянин. Экспозиция разместилась на 75 площадках, включая новый павильон "Атом", Дом русской кухни и обновленный макет павильона "Москва".
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