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Банки оценили законопроект о доступе силовиков к базам данных клиентов

Российские банки не поддержали законопроект, который дает силовым структурам право получить прямой доступ к информационным системам и базам данных клиентов, сообщаетРБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР).

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