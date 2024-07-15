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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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21,9% – шанс «Вашингтона» на выход в плей-офф по версии The Athletic. У «Питтсбурга» – 12,5%

Экспертов издания попросили назвать по восемь команд Восточной конференции, которые, по их мнению, сыграют за Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.

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