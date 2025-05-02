Депутат Госдумы призывает запретить в России продажу одноразовых мангалов

Обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ с просьбой о запрете продажи одноразовых мангалов и иных одноразовых приспособлений для приготовления пищи на открытом воздухе направил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает 2 мая RT.