Два мигранта, испортивших памятник в Москве, простятся со столицей

Игорь Самаров

После недавних событий в Crocus City Hall их не проверять надо, а вообще не пускать! А тех кто уже понаехал - выдворять! Но ничего этого конечно не будет сделано. А ВВП еще и деньжат постоянно подгоняет мастурбекам всех мастей! Он и правительство с госдурой для народа говорят одно. А если судить по делам, то реально топят за ослоёбов! На что надеется, не знаю. Все равно, на следующих выборах мастурбеки своего бая к власти приведут.