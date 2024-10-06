Русский Колоколъ Речь идет об этом памятнике. Ценные иностранные специалисты отправятся или торговать на базары родины, либо шить телогрейки – за МКАД.
Два мигранта, испортивших памятник в Москве, простятся со столицей
Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Маловато будет, надо бы еще пытки внедрить.
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38 мин.
Игорь Самаров
После недавних событий в Crocus City Hall их не проверять надо, а вообще не пускать! А тех кто уже понаехал - выдворять! Но ничего этого конечно не будет сделано. А ВВП еще и деньжат постоянно подгоняет мастурбекам всех мастей! Он и правительство с госдурой для народа говорят одно. А если судить по делам, то реально топят за ослоёбов! На что надеется, не знаю. Все равно, на следующих выборах мастурбеки своего бая к власти приведут.
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38 мин.
Егор П
Всех под жопу и домой в кишлак
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31 мин.
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