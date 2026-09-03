Сергею Довлатову исполнилось бы 85 лет: как Петербург помнит писателя

Петербург когда-то не пустил Сергея Довлатова в большую литературу. Теперь не отпускает его даже после смерти.
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а А.С.Пушкину могло бы исполниться 225 лет!! так и не исполнилось(((