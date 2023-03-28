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Хачанов обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Хачанов обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Карен Хачанов в двух сетах одолел Стефаноса Циципаса. В Майами завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Карен Хачанов встречался со Стефаносом Циципасом.

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