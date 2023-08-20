Связь с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась, сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Роскосмос» сообщил о крушении «Луны-25»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
К
Корсаков
Это да. Бандеровцами у нас уже вся страна набита. А наши только губами шлёпают.
Ответить
14 час.
СМ
Сергей Медведев
Зато сколько треска было с новой лунной программой!А где результаты?Всё пошло псу под хвост!Миллиарды из государственного бюджета испарились как мираж в пустыне!Ракету в космос запустить-это не из рогатки в ворону стрельнуть,тут математика играет первое место.
Ответить
13 час.
К
Корсаков
Первое место опять же играют деньги. Если математикам не будут платить как положено таким специалистам, то дядя из-за океана помашет им свежеотпечатанной пачкой долларов и они подхватив полы лапсердаков перебегут к нему
Ответить
13 час.
Свежие комментарии