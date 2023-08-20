«Роскосмос» сообщил о крушении «Луны-25»

К Корсаков Это да. Бандеровцами у нас уже вся страна набита. А наши только губами шлёпают.

СМ Сергей Медведев Зато сколько треска было с новой лунной программой!А где результаты?Всё пошло псу под хвост!Миллиарды из государственного бюджета испарились как мираж в пустыне!Ракету в космос запустить-это не из рогатки в ворону стрельнуть,тут математика играет первое место.