Страна и люди

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«Роскосмос» сообщил о крушении «Луны-25»

«Роскосмос» сообщил о крушении «Луны-25»

Связь с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

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Комментарии
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К
Корсаков
Это да. Бандеровцами у нас уже вся страна набита. А наши только губами шлёпают.
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14 час.
СМ
Сергей Медведев
Зато сколько треска было с новой лунной программой!А где результаты?Всё пошло псу под хвост!Миллиарды из государственного бюджета испарились как мираж в пустыне!Ракету в космос запустить-это не из рогатки в ворону стрельнуть,тут математика играет первое место.
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13 час.
К
Корсаков
Первое место опять же играют деньги. Если математикам не будут платить как положено таким специалистам, то дядя из-за океана помашет им свежеотпечатанной пачкой долларов и они подхватив полы лапсердаков перебегут к нему
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13 час.

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