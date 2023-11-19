Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

ТП

Татьяна Попова

Харьковчане! Сдавайтесь и всё у вас будет хорошо! Ваши магнаты все тридцать лет ничего не вкладывали в инфраструктуру и вы тоже пришли к тому, что было на момент перехода Крыма на свою историческую Родину. Первых два года было тяжело из-за блэкаутов, подрывов эл.станций и линий ЛЭП, перекрытия водной артерии! Мы получили в наследство от Украины старое изношенное оборудование и коммуникации. Но мы, при помощи России справились и с этими проблемами! Строятся новые школы и детские сады, ремонтируются и реконструируются те, которые можно еще было отремонтировать. Практически построили новый "Артек", вместо изношенного в хлам! Чего стоят новые дороги, транспортные развязки, новый аэровокзал!!! И много ещё хороших плюшек в виде обустройства городов, посёлков, не говоря уже о курортных городах, хорошеющих на глазах! Ждём вас с распростёртыми объятьями, чтобы спокойно ездить и по Украине и по России, без обкуренных нациков!!! Прогоняйте своих жидомасонов и возвертайтесь к нам!