БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

Не могу молчать: харьковская инфраструктура не выдержит зимы

На этом снимке оккупированный фашистами Харьков зимойРаботаю в мэрии и хорошо знаю, о чём говорю. Наш любимый город критически не готов к зиме.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Попова
Харьковчане! Сдавайтесь и всё у вас будет хорошо! Ваши магнаты все тридцать лет ничего не вкладывали в инфраструктуру и вы тоже пришли к тому, что было на момент перехода Крыма на свою историческую Родину. Первых два года было тяжело из-за блэкаутов, подрывов эл.станций и линий ЛЭП,  перекрытия водной артерии! Мы получили в наследство от Украины старое изношенное оборудование и коммуникации. Но мы, при помощи России справились и с этими проблемами! Строятся новые школы и детские сады, ремонтируются и реконструируются те, которые можно еще было отремонтировать. Практически построили новый &quot;Артек&quot;, вместо изношенного в хлам! Чего стоят новые дороги, транспортные развязки, новый аэровокзал!!! И много ещё хороших плюшек в виде обустройства городов, посёлков, не говоря уже о курортных городах, хорошеющих на глазах! Ждём вас с распростёртыми объятьями, чтобы спокойно ездить и по Украине и по России, без обкуренных нациков!!! Прогоняйте своих жидомасонов и возвертайтесь к нам!
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