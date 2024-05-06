Конгрессмен Джеффрис: в случае падения Украины США придется ввести свои войска

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.
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