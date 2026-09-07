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Регионы России

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Топливная ситуация на трассе М-4 «Дон» стабилизируется

Топливная ситуация на трассе М-4 «Дон» стабилизируется

Провоз топлива в канистрах через мост регламентирован строгими правилами: разрешается перевозить до 200 литров бензина или дизеля дополнительно к топливу в баке автомобиля, с использованием сертифицированной тары емкостью до 40 литров, заполненной не более чем на 95%.

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