Трамп предложил России напасть на Европу

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом, чем возмутил Белый дом, пишет The Guardian.
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