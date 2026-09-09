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Регионы России

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Телеведущая Анастасия Трегубова официально объявила о разводе после пережитого насилия

Телеведущая Анастасия Трегубова официально объявила о разводе после пережитого насилия

43-летняя телеведущая Анастасия Трегубова подтвердила расторжение брака с бизнесменом Александром, с которым они воспитывают четверых детей.

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