Германия пробует африканский газ Немецкая компания VNG из Лейпцига заключила контракт с алжирской Sonatrach на первые в истории страны поставки газа из Алжира.
Пронедра
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Германия пробует африканский газ Немецкая компания VNG из Лейпцига заключила контракт с алжирской Sonatrach на первые в истории страны поставки газа из Алжира.
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