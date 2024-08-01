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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Чалова о ПАОК: «Главная мотивация Феди сейчас – Лига чемпионов. Дальше в Испанию или Францию, ему подошли бы эти чемпионаты»

«Только сам Чалов знает, правильный ли это шаг – переходить в ПАОК. Думаю, этот трансфер можно рассматривать как трамплин в Европу.

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