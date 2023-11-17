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Генерал Клименко: Что известно о новом начальнике ракетных войск и артиллерии ВС РФ?

Генерал Клименко: Что известно о новом начальнике ракетных войск и артиллерии ВС РФ?

Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко стал новым главой ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Какие подробности о нём известны?Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко стал новым главой ракетных войск и артиллерии ВС России.

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