Генерал Клименко: Что известно о новом начальнике ракетных войск и артиллерии ВС РФ?

Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко стал новым главой ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Какие подробности о нём известны?Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко стал новым главой ракетных войск и артиллерии ВС России.
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