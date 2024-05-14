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Politico: Венгрия не поддержит угрожающие энергорынку ЕС антироссийские санкции

Венгрия выразила настороженное отношение к предлагаемому Европейской комиссии (ЕК) проекту 14-го пакета антироссийских санкций, в котором предусматривается ограничение импорта сжиженного природного газа из России.

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