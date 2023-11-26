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В Коряжме появится завод по производству паллетных блоков

Об этом накануне в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийОб этом накануне в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийГлава региона отметил, что малый бизнес наряду с крупными предприятиями — движущая сила экономики региона.

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