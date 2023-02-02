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Ромен Грожан: «После аварии в Бахрейне стал получать гораздо больше удовольствия от жизни»

Ромен Грожан рассказал, как страшная авария научила его радоваться жизни. В своей последней гонке в «Формуле-1» в Бахрейне Грожан уцелел после столкновения с барьерами и пожара, отделавшись небольшими травмами.

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