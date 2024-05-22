Сила правды: мурал в честь военкора «Известий» Семена Еремина открыли в Балашихе

В подмосковной Балашихе открыли мурал в честь погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. На стене спортшколы имени боксера Виктора Агеева наш коллега изображен вместе с персонажем Сергея Бодрова из фильма «Брат».
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