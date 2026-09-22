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Аргументы и Факты

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В Японии во время тайфуна погибли 3 человека

В Японии во время тайфуна погибли 3 человека

На японском острове Хонсю оползни, вызванные ливнями во время тайфуна «Дуцзюань», стали причиной гибели трех человек, сообщает полиция префектур Канагава и Тиба, которые пострадали от стихии.

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