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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Российский ответ США на кражу активов является важным предостережением для Европы

Российский ответ США на кражу активов является важным предостережением для Европы

Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Реальных шагов пока нет, так что посмотрим. А статей воз и маленькая тележка.
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