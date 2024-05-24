Российский ответ США на кражу активов является важным предостережением для Европы

Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России.
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