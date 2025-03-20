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Автоконцерны призвали к пересмотру запрета на использование асбеста в производстве

Автоконцерны призвали к пересмотру запрета на использование асбеста в производстве

Автоконцерны призвали к пересмотру запрета на использование асбеста в производстве Юлия СавельеваПровести ревизию запрета асбестовых накладок на тормозные колодки призвали автоконцерны Mitsubishi, KIA, Mercedes, Porche, Nissan, Toyota и другие крупнейшие автопроизводители, объединившиеся в Альянс за автомобильные инновации.

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