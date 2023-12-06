В США заявили, что Украина не сможет получить контроль над Крымом

Unsplash/Louis Velazquez Украина не сможет получить контроль над Крымским полуостровом. Об этом заявил республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.
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