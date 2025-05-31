Андрей Травников поздравил курсантов и сотрудников НВВКУ с 58-й годовщиной со дня основания училища

Глава региона поздравил всех выпускников училища — и ветеранов и выпускников, кто собрался сегодня в Академгородке, и тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в разных уголках нашей страны и всего мира: «Поздравляю с очередной, 58-й годовщиной со дня создания Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища! Сегодня НВВКУ — гордость не только Новосибирской области, но и всей России! Политработники и разведчики всегда являлись элитой вооружённых сил, и во все времена, на всём протяжении истории нашего училища оно достойно пополняло эту элиту наших войск.