Подчеркнет индивидуальность: какой аромат сопутствует вашему знаку зодиака

Ароматы не только создают настроение, но и пробуждают эмоции и воспоминания. Это объясняется близостью зон мозга, отвечающих за запахи, память и эмоции, как утверждает доктор Гурдеш Беди, член Американской академии неврологии.
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