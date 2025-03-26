Дело в отношении лидера «Левого фронта» поступило в суд

Уголовное дело об оправдании терроризма, возбужденное в отношении лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) поступило для рассмотрения по существу во Второй западный окружной военный суд, 26 марта передает со ссылкой на источник РИА Новости.
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