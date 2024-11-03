Не все в наших руках: астролог Бельская предупредила о коварстве второй половины ноября

Ретроградный Меркурий снова начнет оказывать на нас свое негативное влияние. Печаль freepik.comКоварный и слишком шустрый по космическим меркам Меркурий во второй половине ноября снова начнет тормозить и окажется в конце месяца в своей негативной ретроградной фазе по отношению к Земле.