Армия США получает ракеты PrSM

Армия США получила первую партию ракет PrSM, предназначенную для освоения и развертывания. Это событие запускает процесс постепенного перевода ракетных комплексов MLRS и HIMARS на перспективные боеприпасы.
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