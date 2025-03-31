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Стрелявший в полицейских в Мурманске оказался спасателем: Что о нём известно

Стрелявший в полицейских в Мурманске оказался спасателем: Что о нём известно

Стало известно, кто открыл стрельбу по экипажу ППС в Мурманске.Стрельбу по полицейским на Кольском проспекте в Мурманске открыл сотрудник "Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ" Владислав 3.

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