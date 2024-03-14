"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"

Политика как она есть

Жители посёлка Подолы Харьковской области сообщают довольно интересную новость: местные партизаны в рядах ВСУ "слили" русским спецслужбам местонахождение командного пункта национального формирования "Кракен"*, после чего по ним был нанесён ракетный удар.