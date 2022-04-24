Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неожиданный визит. Бобруйск.

Неожиданный визит. Бобруйск.

Совместная работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается в Бобруйске. В профилактической акции ´За безопасность вместе´ и Единых днях безопасности принимают участие МЧС, сотрудники милиции, социальные службы, представители администраций.

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