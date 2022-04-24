Неожиданный визит. Бобруйск.

Совместная работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается в Бобруйске. В профилактической акции ´За безопасность вместе´ и Единых днях безопасности принимают участие МЧС, сотрудники милиции, социальные службы, представители администраций.
Совместная работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается в Бобруйске. В профилактической акции ´За безопасность вместе´ и Единых днях безопасности принимают участие МЧС, сотрудники милиции, социальные службы, представители администраций.
Свежие комментарии