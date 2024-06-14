SciAdv: на продолжительность жизни влияет снижение уровня половых клеток

Ученые из Университета Осаки провели исследование, в результате которого было установлено, что блокирование выработки половых клеток у рыб сокращает разницу в продолжительности жизни между самками и самцами.
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