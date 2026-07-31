Испания усиливает охрану границы в Сеуте на фоне миграционного кризиса

Правительство Испании приняло решение направить подразделения сухопутных войск в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, чтобы справиться с резким ростом числа мигрантов, прибывающих из Марокко.
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