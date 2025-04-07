Мигранты в центре Москвы: охота на верующих в православных храмах Ирэн Орлонская2 апреля 2025 года, в православном храме Всемилостивого Спаса в Москве, который находится в самом сердце столицы, произошла ужасная трагедия.
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