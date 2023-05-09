Кандидат исторических наук, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько рассказал, как возникла двуполярная система мира и что с ней стало, когда развалился СССР? Почему ООН оказалась эффективнее Лиги Наций? Как складывалось партнерство Европы и России, а также США и Китая? Зачем НАТО расширяется на Восток? Когда началось открытое противостояние России и Запада? Почему американцы не поддержали Грузию в конфликте с Россией, но… Почему Россия теряет статус сверхдержавы и сможет ли ее заменить Китай? Алексей Пилько .