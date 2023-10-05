Родстер Mazda MX-5 подвергся небольшому обновлению

Родстер Mazda MX-5 подвергся небольшому обновлениюЧетвертое поколение культового родстера Mazda MX-5 (более 1,2 миллиона машин с 1989 года) производится уже восемь лет, а в 2018 году состоялось первое легкое обновление.
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