«Лада» проиграла 3 матча подряд, 2 из них – «Авангарду»

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Сегодня команда тренера Олега Браташа уступила «Авангарду» (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ. До этого «Лада» проиграла «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Авангарду» (1:2).