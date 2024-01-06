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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» проиграла 3 матча подряд, 2 из них – «Авангарду»

Сегодня команда тренера Олега Браташа уступила «Авангарду» (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ. До этого «Лада» проиграла «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Авангарду» (1:2).

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