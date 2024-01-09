Прошедшие специализированные доработки и имеющие возможность планировать бомбы и беспилотники Вооружённых сил Российской Федерации заставляют нацистские формирования киевского режима терять огромное число боевиков.
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