Электрокары BMW M получат имитацию переключения передач и звуки мотора

Мир автомобилей стремительно меняется. Электрификация становится неотъемлемой частью автомобильной индустрии, и даже производители спортивных машин, такие как BMW M, должны адаптироваться к новым реалиям.
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