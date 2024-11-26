Уотц: Трамп сосредоточен на поиске решения украинского конфликта

Помощник победителя президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности проинформировал о том, что политик уделяет внимание попыткам отыскать способы завершить бушующее на украинской территории противостояние.
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