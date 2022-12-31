Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    С. К. Шойгу мой тёзка. Но он не воин. Он глава МЧС с начала его создания. Он видел смерть. МЧС спасала людей, да и жи...Победа России нео...
  • testorrZ
    Жаль не было желания "оплатить все операции нуждающимся, которые просят по ТВ помощи"Мечту девочки из ...
  • Сергей Нововожилов
    А как же теперь им жить, по совести?Закручивают гайки...

Победа России неотвратима: Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Победа России неотвратима: Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Как сообщает РИА Новости, в своем обращение глава оборонного ведомства подчеркнул, что России выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх