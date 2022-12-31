Победа России неотвратима: Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Как сообщает РИА Новости, в своем обращение глава оборонного ведомства подчеркнул, что России выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени.
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Как сообщает РИА Новости, в своем обращение глава оборонного ведомства подчеркнул, что России выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени.
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