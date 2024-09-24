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Крымчанка пойдет под суд за комментарии в Telegram

Крымчанка пойдет под суд за комментарии в Telegram

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики Крым совместно с ФСБ задержали Светлану Леопольдовну Зибницкую, которая в Telegram активно комментировала различные группы и публично выступала против специальной военной операции.

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