Немецкий политолог усомнился в правдивости расследования о бизнесмене Хаубе

В своем журналистском расследовании телеканал RTL и журнал Stern ссылаются на не самые достоверные источники, что вызывает сомнения в правдивости их заявлений о том, что считающийся погибшим немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб якобы прячется в Москве.