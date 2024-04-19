Немецкий политолог усомнился в правдивости расследования о бизнесмене Хаубе

В своем журналистском расследовании телеканал RTL и журнал Stern ссылаются на не самые достоверные источники, что вызывает сомнения в правдивости их заявлений о том, что считающийся погибшим немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб якобы прячется в Москве.
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