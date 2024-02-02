Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

Спартакиада-2024 Лыжные гонки Тюмень Расписание трансляций 9 февраля, пятница Спринт, классический стиль, мужчины и женщины Квалификация, женщины – 9:00 Квалификация, мужчины – 9:45 Финалы – 11:00 10 февраля, суббота Скиатлон, женщины 8:30 Скиатлон, мужчины 11:10 12 февраля, понедельник 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 9:00 10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 11:00 14 февраля, среда Командный спринт, свободный стиль, женщины Квалификация – 9:00 Финал – 10:30 Командный спринт, свободный стиль, мужчины Квалификация – 9:40 Финал – 11:00 15 февраля, четверг Эстафета, женщины 9:00 Эстафета, мужчины 11:00 17 февраля, суббота 50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины 10:10 18 февраля, воскресенье 50 км, масс-старт, классический стиль, женщины 9:35 ПРИМЕЧАНИЕ: турнир в прямом эфире будет показывать телеканал «Матч ТВ».
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