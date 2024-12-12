Суд Львовской области осудил священника за строительство монастыря УПЦ

Турковский районный суд Львовской области вынес решение о признании протоиерея Ярослава Яворского, клирика Львовской епархии Украинской Православной Церкви, виновным в «незаконном строительстве комплекса Кирилло-Мефодиевского монастыря в селе Радич».
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