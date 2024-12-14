Актриса Алла Сигалова раскрыла свою симпатию к Евгению Цыганову. Об этом сообщает Газета.Ru. Актриса Алла Сигалова посетила премьеру сериала «Первый номер» и рассказала о том, что она очень любит работы коллеги Евгения Цыганова.